O número de casos de sarampo aumentou para 82, segundo o mais recente balanço da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira. São assim quatro os novos casos confirmados - já que o anterior balanço referia 78 casos.Até às 19 horas de quinta-feira, estavam 82 casos de sarampo confirmados - dos quais "71 estarão já curados e 11 com doença", de acordo com o comunicado da DGS, que refere ainda que "a maioria dos casos tem ligação ao Hospital de Santo António, no Porto".Estão internados dois doentes com sarampo, "em situação clínica estável".O vírus do sarampo transmite-se por "contacto directo com as gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infectada tosse ou espirra", explica a DGS.