Aulas de Educação Física: professores com máscara, alunos não

O novo ano lectivo está a arrancar e serão muitas as diferenças face aos anos anteriores. Esse é o caso, por exemplo, das aulas de Educação Física (EF).Segundo o "Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar" divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), os alunos estão dispensados do uso de máscara durante as aulas de Educação Física. Já os assistentes operacionais e os professores terão de usar máscara, podendo estes últimos apenas retirar a máscara para exemplificar exercícios físicos.Nas orientações elaboradas pela Direção-Geral da Educação (DGE) é indicado que o planeamento da disciplina deve ter alguns aspetos como prioritários, entre os quais "minimizar os eventuais efeitos que o confinamento possa ter tido nos índices de atividade física dos alunos, enfatizando as atividades que permitam melhorar os níveis de aptidão física; privilegiar a lecionação de situações de aprendizagem individuais, bem como a utilização de jogos reduzidos e condicionados".O documento assinala também que deve ser promovida "a realização de tarefas individuais, respeitando o distanciamento físico recomendado, reduzindo a partilha de materiais e objetos", bem como "desenvolver situações de ensino com grupos reduzidos, ajustados aos espaços de atividade física e valorizando a utilização de formas de jogo reduzidas e condicionadas". É ainda defendida a adoção de "estratégias de ensino que priorizem o trabalho em circuito, possibilitando a execução de exercícios através de estações que valorizem a estabilização de grupos de trabalho com os mesmos propósitos".Por último, "o regresso à prática desportiva em contexto de treino e em contexto competitivo, no âmbito do DesportoEscolar, deve ser efetuado de forma faseada, pelo que, no atual contexto epidemiológico, se iniciam treinos ajustados em todas as modalidades, garantindo o distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos", recomenda a DGE.