Portugal

Assistente de recinto identificada pela PSP por revista abusiva a adepta do FC Porto na Luz

Record 08 de março de 2026 às 21:33
Relatado pela PSP e a constar do relatório do delegado da Liga

Uma assistente de recintos deportivos (ARD) do Estádio da Luz foi identificada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por revista abusiva antes do jogo entre Benfica e FC Porto. De acordo com relatos da PSP, a referida ARD colocou as mãos dentro do sutiã de uma adepta do FC Porto.

Adeptos do FC Porto na Luz
Adeptos do FC Porto na Luz Pedro Ferreira

Segundo as informações recolhidas por Record, tal facto consta igualmente do relatório do delegado da Liga.

