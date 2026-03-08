Assistente de recinto identificada pela PSP por revista abusiva a adepta do FC Porto na Luz

Kenedy: "Fui para Paris ganhar mais do dobro. Vivia sozinho, numa mansão"
Carlos Gonçalo Morais
Relatado pela PSP e a constar do relatório do delegado da Liga
Uma assistente de recintos deportivos (ARD) do Estádio da Luz foi identificada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por revista abusiva antes do jogo entre Benfica e FC Porto. De acordo com relatos da PSP, a referida ARD colocou as mãos dentro do sutiã de uma adepta do FC Porto.
Segundo as informações recolhidas por Record, tal facto consta igualmente do relatório do delegado da Liga.