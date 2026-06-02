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GOVERNO. A TOMADA DE POSSE FOI A 5 DE JUNHO DE 2025

As olímpiadas dos ministros: quem se destaca um ano depois

Rita Rato Nunes
Rita Rato Nunes 07:00

Pedimos a três analistas políticos para avaliar os governantes tendo em conta as medidas executadas, a capacidade de comunicação e de gestão de crise. Miranda Sarmento vence pela postura “serena e pelo excedente orçamental”. Ana Paula Martins, ministra da Saúde, é o elo mais fraco.

Os ministros das Finanças geralmente são considerados maus ou bons dependendo dos resultados económicos, não sendo costume granjearam de muita popularidade. Mas isto não é um campeonato de popularidade – é sobre eficácia. Por isso, dois dos três investigadores de ciência política consultados pela SÁBADO colocaram Joaquim Miranda Sarmento no pódio dos melhores do Executivo.

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