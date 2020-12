António Costa agradece resiliência dos portugueses e promete um 2021 melhor

António Costa decidiu dirigir aos portugueses uma "mensagem de gratidão, de solidariedade e de esperança", na tradicional mensagem de Natal . Neste ano que classificou de "combate, dor e resistência".O primeiro-ministro agradeceu aos portugueses "pela capacidade de adaptação e sacrifício, pela determinação e disciplina, pela responsabilidade cívica com que têm coletivamente enfrentado esta pandemia". "O Covid transformou por completo as nossas vidas, e se algum sucesso temos tido na contenção da pandemia, é justamente aos cidadãos que o devemos pela sua resiliência, pela sua comunhão do propósito, pela união de um povo que soube manter-se coeso na adversidade, coletivamente irmanado num desígnio comum de travar a expansão de um vírus que a todos nós ameaça."Apelou, por isso, que "até à extinção da pandemia, todos continuemos a cumprir as regras e a adotar os comportamentos que, como sabemos, são decisivos para salvar vidas".Ficaram abarcados no agradecimento aqueles que prestam assistência, militares das forças armadas e as forças de segurança, à comunidade científica e aos professores. E a todos os que mantiveram o país a funcionar desde março."De modo muito, muito especial, quero expressar a minha gratidão – estou certo de que a gratidão de todos os portugueses – aos profissionais de saúde que dia e noite dão o seu melhor para tratar quem está doente, tantas vezes com sacrifício das folgas, de tempo de descanso e contacto com a sua própria família", sublinhou o primeiro-ministro.Para tal, deu como exemplo, uma médica do Hospital de São João e uma enfermeira do serviço de Infecciologia do Hospital Curry Cabral - casos que "constroem essa magnifica obra coletiva que é o Serviço Nacional de Saúde".As famílias que perderam entes queridos devido à covid-19 também mereçam uma palavra de solidariedade, bem como as que têm doentes. "Um abraço fraterno a todas as famílias porque, em boa verdade, nenhuma se pôde juntar como habitualmente."O impacto económico da pandemia não foi esquecido na mensagem de António Costa. "Tenho bem consciência da dureza da muitas das medidas que tivemos de tomar ao longo deste ano, limitando liberdades, proibindo atividades, ou forçando o adiamento de projetos de vida para podermos defender a saúde pública, conter a transmissão do vírus, garantir capacidade de resposta dos serviços de saúde e, fundamentalmente, salvar vidas."O primeiro-ministro admitiu ter cometido erros, "certamente, porque só não erra quem não faz. Mas não regateámos nem regatearemos esforços, com os nossos próprios recursos e junto da União Europeia, para combatermos esta pandemia e aliviarmos o sofrimento dos portugueses".As últimas palavras foram de esperança, a lembrar que domingo, começa o processo de vacinação contra a covid-19. Além desta ajuda da ciência, o governante sublinhou a importância dos fundos da Comissão Europeia para ajudar a ultrapassar também a crise económica. "Poderemos contar, durante o próximo ano, com a solidariedade reforçada da União Europeia para apoiar o esforço nacional de iniciar uma recuperação sustentada, que nos permita não só superar as dificuldades que atualmente vivemos, mas, sobretudo, e mais importante, enfrentarmos os problemas estruturais que historicamente limitam o potencial de desenvolvimento do nosso País.""Com solidariedade, venceremos a pandemia e recuperaremos da crise económica e social que ela gerou."António Costa falou a partir de São Bento, onde está a cumprir isolamento até ao próximo dia 28 de dezembro. O primeiro-ministro passou o Natal em isolamento, depois de ter estado em contacto com o presidente francês, Emmanuel Macron, um dia antes de este testar positivo para a covid-19.