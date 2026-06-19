Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

André Ventura diz que Chega "não se vende, nem verga" após votar contra reforma laboral

Lusa 14:59
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de junho
As mais lidas

"Ou aceitam proteger quem trabalha, ou aceitam corrigir a imoralidade da idade da reforma e das reformas milionárias, ou não contam connosco!", indicou.

André Ventura afirmou esta sexta-feira que o Chega "não se vende, nem verga" e justificou o voto contra a revisão da lei laboral dizendo que quem não aceita descer a idade da reforma não conta com o partido.

O presidente do Chega, André Ventura, fala em conferência de imprensa sobre a lei da nacionalidade
O presidente do Chega, André Ventura, fala em conferência de imprensa sobre a lei da nacionalidade Tiago Petinga/LUSA_EPA

O líder do Chega recorreu à rede social X, onde escreveu na sua página oficial que o "Governo e as suas muletas têm de perceber que o Chega não se vende, nem verga".

"Ou aceitam proteger quem trabalha, ou aceitam corrigir a imoralidade da idade da reforma e das reformas milionárias, ou não contam connosco!", indicou, numa mensagem publicada momentos após a votação.

A proposta do Governo para rever a legislação laboral foi hoje chumbada, na generalidade, com os votos contra do Chega e da esquerda parlamentar, após o partido de André Ventura não ter alcançado um acordo com o PSD.

O texto contou apenas com os votos a favor dos partidos que suportam o Governo (PSD-CDS-PP) e da IL.

PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP juntaram-se nos votos contra da bancada do Chega.

O resultado da votação da proposta do Governo esteve em aberto até ao último momento, com negociações entre PSD e Chega. A bancada liderada por Pedro Pinto chegou mesmo a pedir a suspensão dos trabalhos durante meia hora antes do início da votações.

O líder do Chega tinha anunciado que votaria contra a proposta do Governo na generalidade caso ela se mantivesse como estava, e foi apresentando algumas exigências. Antes da votação, reuniu-se duas vezes com o primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro, em São Bento.

A carregar o vídeo ...
Chega junta-se a toda a esquerda para rejeitar alterações ao Código do Trabalho

André Ventura deu particular ênfase à descida da idade da reforma - chegando mesmo a exigir um compromisso escrito por parte do Governo -, além da reposição dos dias de férias, a proteção dos direitos das mães que amamentam, a licença para os avós poderem cuidar dos netos, ou a valorização dos trabalhadores por turnos.

Na quarta-feira, durante o debate quinzenal, o primeiro-ministro manifestou a disponibilidade do Governo para enriquecer a proposta, mas assinalou que "essa aproximação" só seria possível se a iniciativa fosse viabilizada na generalidade, quando questionado pelo presidente do Chega.

No entanto, em resposta à líder da Iniciativa Liberal (IL), Montenegro sinalizou que não defende uma descida da idade da reforma, como exigido pelo Chega.

No debate parlamentar na quinta-feira da proposta do Governo, Ventura chegou a afirmar que o seu partido iria "conseguir para os trabalhadores a maior vitória das últimas décadas".

No que toca ao banco de horas por acordo, outra das medidas mais criticadas pelas centrais sindicais, estabelecia-se que "pode ser instituído por acordo expresso entre o empregador e o trabalhador" na falta de convenção coletiva de trabalho.

Pacote laboral chumba no Parlamento: não houve acordo entre o PSD e o Chega
Leia Também

Pacote laboral chumba no Parlamento: não houve acordo entre o PSD e o Chega

A carregar o vídeo ...
'É um dia de festa': Secretário-geral da CGTP emociona-se e celebra chumbo da reforma laboral
Tópicos já votou e diz que conta com "todas as pessoas" voto proposta milionária Proposta CHEGA André Ventura Luís Montenegro São Bento
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

André Ventura diz que Chega "não se vende, nem verga" após votar contra reforma laboral