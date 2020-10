Sindika Dokolo morreu na quinta-feira, aos 48 anos. O empresário e colecionador de arte nascido no antigo Zaire, em 1972, terá sido vítima de uma embolia pulmonar depois de ter estado a praticar mergulho com a família, de acordo com vários meios de comunicação social africanos.Esta quinta-feira, a empresária Isabel dos Santos colocou uma fotografia ao lado do marido e do filho do casal nas redes sociais. No Instagram pode ler-se a descrição "My love..." ("Meu amor"...).Sindika Dokolo e Isabel dos Santos conheceram-se em 1999. Os negócios de Dokolo estavam a ser investigados pela justiça angolana, na sequência das revelações do Consórcio Internacional de Jornalistas que ficaram conhecidas como Luanda Leaks. Sindika Dokolo e a mulher são suspeitos de terem lesado o Estado angolano em milhões de dólares e foram alvo de arresto de bens e participações sociais em empresas, em dezembro do ano passado, por determinação do Tribunal Provincial de Luanda.