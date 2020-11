"Uma diplomata muito pouco diplomática chamada Ana Gomes." É assim que João Pedro Henriques, jornalista, descreve a candidata à Presidência. No livro Ana Gomes, a vida e o mundo, a ser editado este mês, o repórter revela as entrevistas que manteve com a socialista ao longo de vários meses. No total foram mais de 20 horas de conversa onde a antiga deputada europeia falou sobre o seu percurso político, as pessoas que conheceu e as suas batalhas dos últimos 45 anos de vida ativa.

Ao longo de mais de 200 páginas que correspondem às 20 horas de entrevistas, a antiga eurodeputada fala sobre a sua luta contra a corrupção enquanto esteve no Parlamento Europeu; o apoio ao hacker Rui Pinto na divulgação do Football Leaks; o caso dos submarinos e dos estaleiros de Viana e a luta em Timor.

Há ainda um capítulo dedicado inteiramente a Sócrates em que a candidata lamenta que o Partido Socialista tenha sido "capturado" por alguém como o antigo primeiro-ministro e não ter feito atempadamente uma autocrítica sobre o tema e outros dois capítulos sobre como chegou à decisão de se candidatar à Presidência da República.

Sócrates e o culto do líder

Ana Gomes revela ter sabido da existência de José Sócrates "como toda a gente, quando ele chegou a secretário de Estado do Ambiente". Diz que a primeira impressão que teve do socialista que viria a ser primeiro-ministro foi de que era "muito pipi, muito galarote".

Lembra ainda que o marido, o embaixador António Franco, que morreu este ano, lhe tinha contado das conversas que mantivera com Sócrates e que eram "assim conversas à beira do abismo, porque o tipo reagia mal".

Ana Gomes viria a trabalhar diretamente com Sócrates na direção. "Nunca vi que tivesse uma contribuição extraordinária, mas também não era negativo. O que notei foi que em relação a mim e às minhas posições sobre a invasão do Iraque ele era reticente e expressou isso algumas vezes".





A capa do livro "Ana Gomes - A vida e o mundo"

O primeiro momento de confronto real surge, no entanto, no congresso do Partido Socialista em que Sócrates é "entronizado líder". Nessa mesma reunião do partido Ana Gomes fez uma intervenção "a dizer que o partido não podia ser um partido de sócranetes". A socialista acreditava que já existia uma aura de adesão que, na sua opinião, abastardava o partido e que era cultivada pelo novo secretário-geral do partido, "mas também pelas pessoas que se dispunham a alimentar este tipo relação". "Qualquer crítica [a Sócrates] era crime", relembra a eurodeputada.

Ana Gomes lembra que nas campanhas eleitorais Sócrates "era carismático, tinha uma estâmina extraordinária e essa estâmina era contagiante, mesmo nas condições mais duras. Em campanha eleitoral, ele era absolutamente imbatível".

Um segundo momento de tensão entre ambos surge "em 2007 ou 2008 quando é publicada nos jornais uma escuta, feita em 2005", entre o ministro da Administração Interna Rui Pereira e Abel Pinheiro, da direção do CDS de Paulo Portas, e então arguido no Processo Portucale, do qual foi absolvido. Essa escuta revelava um entendimento entre Sócrates e Portas para convencerem o Presidente Jorge Sampaio a nomear Rui Pereira para Procurador-Geral da República, em substituição de Souto Moura.

"Quando leio aquilo, eu fico alarmadíssima", conta a atual candidata à Presidência, lembrando que condenou a mesma escuta num programa para a SIC e que mais tarde recebeu um telefonema de Sócrates "em modo animal feroz", tendo os dois tido uma discussão telefónica sobre a alegada promiscuidade e as críticas à mesma.

A antiga eurodeputada lembra ainda que deu o benefício da dúvida a Sócrates no caso do Freeport até perceber que Pinto Monteiro respondia ao então primeiro-ministro; que foi contra o PEC4 por ser uma "cedência total"; confessa ter acreditado na narrativa de que o então governante tinha uma herança vinda do avô, reconhecendo que "tinha todas as características de um menino mimado", vendo também nele "um jovem inteligente, capaz, ambicioso – mas mimado".

"Quando ele é preso, eu já estava desenganada, nunca fui lá vê-lo à prisão, a Évora", revela Ana Gomes, explicando que nessa altura já tinha conhecimento da existência de Carlos Santos Silva e de esquemas pouco recomendáveis, incluindo a subserviência a Ricardo Salgado: "Publicamente Sócrates dava sinais de que era independente do BES mas tudo indica que estava feito com o Salgado e servia as estratégias do Salgado, como se viu na PT".

A decisão de se candidatar

"Ai é? O PS não tem candidato? Se calhar vai ter, se calhar vou candidatar-me!" Foi isto que Ana Gomes pensou quando viu António Costa na Autoeuropa, ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, a abrir lugar para um novo mandato presidencial do antigo líder do PSD. Nesta altura já o marido António Franco estava doente com um cancro no fígado e lhe tinha pedido que a sua condição não a condicionasse na vontade de se candidatar.

"O PS é de outro campo político, diferente do do Presidente Marcelo, que é de direita, nunca o escondeu. Faço um balanço positivo do primeiro mandato deste Presidente, acho que ele ajudou a descomprimir este país e foi, de facto, útil na articulação com o PS no Governo e com a geringonça. Agora, o PS não ir a jogo é, no fundo, até apoucar aquilo que pudesse ser um segundo mandato de Marcelo, em que Marcelo terá tendência para ser diferente, por todas as razões e mais algumas, incluindo favorecer o retorno ao poder do seu partido, sob direcção de um líder que lhe seja próximo. E por isso não faz sentido o PS não ir a jogo", diz Ana Gomes durante a entrevista, mas diz que sempre teve consciência que Costa não a iria apoiar numa corrida presidencial, até porque acredita que o primeiro-ministro nunca a perdoou por ter apoiado António José Seguro em 2014. "Sei que ele não gostou, tive então algumas trocas de mensagens com ele que me levam a pensar que não gostou", confessa.

Mas a decisão final de se candidatar surgiu depois da morte de António Franco e quando encontrou uma carta de um jovem de 18 anos de Fânzeres. Confessa que teria sido mais fácil não se candidatar depois da morte do marido, mas que se iria sentir "culpada para o resto da vida, por ter desertado", até porque o companheiro lhe tinha pedido que seguisse em frente com a candidatura.