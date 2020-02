A carregar o vídeo ...

Várias pessoas, algumas em motas e outras a pé, cercaram um carro da polícia esta quarta-feira durante o cortejo fúnebre dos três mortos na Segunda Circular.No vídeo é possível ouvir insultos dirigidos a polícias que são proferidos por pessoas que seguiam o cortejo. Vêem-se também polícias a recuar e um tira inclusivamente a arma do coldre, sendo confrontado por vários civis que o cercaram e encostaram ao carro.Já esta terça-feira dezenas de pessoas tinham decidido juntar-se à porta do Cemitérios dos Prazeres, em Lisboa, onde foi feito o funeral de uma das vítimas mortais do acidente que aconteceu na madrugada de sexta-feira na Segunda Circular. As motas entraram mesmo dentro do cemitério, mostra vídeo da TVI24 Várias centenas de pessoas concentraram-se na madrugada de domingo na Segunda Circular, provocando três quilómetros de filas, no sentido Aeroporto-Benfica, durante cerca de meia hora, numa alegada homenagem aos três homens que morreram na sexta-feira.Além do bloqueio de estrada, alguns dos participantes terão libertado várias dezenas de balões brancos, com luzes, junto a um local de tráfego aéreo.A PSP já identificou algumas das viaturas que participaram nesta ação, mas nenhum dos participantes. As autoridades estimam que tenham participado nesta ação cerca de 500 pessoas.A subcomissária da PSP Ana Carvalho adiantou foram detetadas algumas irregularidades nos veículos identificados, nomeadamente falta de registo, de inspeção e de matrículas canceladas. "O que vai acontecer agora não sei. Certamente alguns dos proprietários irão ser notificados, mas é uma coisa que já não nos compete saber", ressalvou.