Esta quinta-feira, o pedido de ajuda veio de um conjunto de pais do Agrupamento de Escolas Romeu Correia (Feijó, Almada). No dia anterior, veio da Francisco Simões (Laranjeiro, também Almada). André Julião diz àque não há dia em que o Movimento Escolas Sem Amianto não receba a indicação de mais uma escola onde as obras ainda não se iniciaram. "São sobretudo pais, mas também há professores", conta.As queixas e denúncias poderão ser dirigidas a partir desta quinta-feira, 7 de novembro, para a plataforma "Há Amianto na Escola" criada pelo MESA e pela Associação Zero, pelo email amiantonaescola@gmail.com ou num formulário online). Segundo o comunicado enviado às redações, "o objetivo é criar uma lista de âmbito nacional e ajudar as comunidades educativas a reivindicar junto das entidades competentes a remoção de amianto dos respetivos estabelecimentos escolares."A lista, que incluirá escolas públicas e privadas, será tornada pública na Internet, o que é é mais uma forma de pressão destas entidades que têm pedido ao ministério da Educação e à Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE) a lista atualizada das escolas."A dimensão do problema é porventura bastante maior do que o que as entidades oficiais reportam, pelo simples facto de o diagnóstico efetuado às escolas ser baseado, sobretudo e quase exclusivamente, na presença de fibrocimento, existindo muitos outros materiais potencialmente contendo amianto que podem não ter sido removidos nas escolas já sujeitas a intervenção onde apenas foi identificado e retirado o fibrocimento", explicou Íria Roriz Madeira, arquiteta e membro da Zero na nota enviada às redações.Ainda sem a plataforma disponível e com os contactos "diários" de pais e professores, a "lista informal" que o movimento conseguiu coligir até agora tem cerca de 30 escolas que ainda aguardam pela remoção do amianto. Vão de Olhão a Guimarães , diz à SÁBADO o responsável do MESA. "Sei que há escolas das Caldas da Rainha e Oliveira de Azeméis. Mas o grosso dos que nos contactaram são dos concelhos limítrofes de Lisboa: Almada, Seixal, Loures..."Esta manhã, os alunos da Augusto Louro (Seixal) voltaram a manifestar-se . Desta vez, de modo silencioso à porta da escola onde esteve um delegado regional da DGESTE. André Julião esteve lá e ouviu "promessas". Oficialmente, deste organismo chegou também um email que refere que a lista oficial das escolas que ainda necessitam de obras de remoção está a ser "consolidada" e será divulgada.Em outubro, quando a SÁBADO escreveu sobre o tema, os números disponíveis eram ainda os de janeiro quando o ministério de Tiago Brandão Rodrigues disse ao Diário de Notícias que entre as 192 escolas previstas, já fora ou estava a iniciar-se a remoção de amianto em 150. O que significa que ficavam a faltar 42.Como este tipo de obras implica a ausência da comunidade na escola, devido aos riscos da inalação das poeiras de amianto, as férias de verão terão servido para fazer a remoção do amianto. Será a lista com as obras realizadas na pausa letiva que estará a ser "consolidada".Já depois do envio do comunicado do Movimento e da Zero às redações, a SÁBADO perguntou durante a tarde de quinta-feira ao Ministério da Educação pela lista e por uma previsão de quando ficará pronta. Aguarda por resposta.Nos últimos dias, o MESA esteve reunido com a Fenprof e tem previstas "algumas iniciativas" com este sindicato de professores, revela à SÁBADO André Julião. A própria Fenprof já anunciou que irá pôr o Estado português em tribunal "em representação coletiva dos professores que exercem funções em estabelecimentos onde ainda existe amianto, por incumprimento da legislação em vigor, aumentando as possibilidades de os profissionais serem vítimas de doenças do foro oncológico".