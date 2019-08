O hospital Amadora-Sintra refere que a grávida que foi transferida do Algarve e cujo bebé acabou por morrer foi "prontamente assistida" e teve "todos os cuidados de saúde considerados necessários".Numa resposta à agência Lusa, a administração do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) indica que a "transferência entre hospitais do SNS de utentes grávidas é uma situação que ocorre sempre que clinicamente necessário e seguindo as normas de garantia da segurança das utentes".No caso do bebé que acabou por morrer, a grávida, com 32 semanas de gestação, foi transferida do Hospital de Faro, por razões que nem o Amadora-Sintra nem o Ministério da Saúde ainda explicitaram.O Correio da Manhã noticiou hoje a morte do bebé, referindo que a grávida foi transferida do hospital de Faro por insuficiência de meios face à sua condição clínica.Fontes ligadas ao caso confirmaram ainda à agência Lusa que a grávida apresentava um quadro de pré-eclâmpsia, que se traduz em hipertensão na gravidez, e de descolamento da placenta.A administração do Fernando Fonseca refere que a grávida foi recebida no hospital no dia 02 de agosto, tendo sido "prontamente assistida e submetida a todos os cuidados de saúde considerados necessários, segundo as boas práticas clínicas".O hospital assegura que os procedimentos foram já verificados por uma "averiguação sumária realizada""A utente foi informada da complexidade da situação clínica pelos profissionais de saúde e envolvida nas decisões tomadas. Apesar de todos os esforços, a gravidade da situação clínica determinou o falecimento do recém-nascido, facto que lamentamos profundamente", refere a resposta do Amadora-Sintra enviada à Lusa.O Ministério da Saúde considera que "foram seguidos todos os procedimentos de cuidados de saúde adequados" no caso do bebé que morreu no Amadora-Sintra depois de a mãe ter sido transferida de Faro."O Ministério da Saúde tem estado a acompanhar a situação e teve conhecimento, junto dos hospitais, de que foram seguidos todos os procedimentos de cuidados de saúde adequados. O Ministério da Saúde lamenta profundamente o falecimento do bebé", indicou o Ministério numa resposta à Lusa.O Ministério não indica se será ou não aberto um inquérito ou investigação a esta situação. A agência Lusa enviou à Inspeção-geral das Atividades em Saúde uma questão sobre o assunto, mas ainda não obteve resposta.A Ordem dos Médicos e os sindicatos médicos têm vindo a alertar para a insuficiência de meios nos serviços de obstetrícia do sul do país e ainda hoje o presidente da secção regional Sul da Ordem indicou que as grávidas andam a "saltar de hospital em hospital", com as maternidades a funcionar a meio gás.