Algarve teve o maior número de casos de Covid-19 num dia

A região do Algarve registou este sábado 37 novos casos de Covid-19: este é o maior número de infetados num dia desde que a pandemia chegou ao país, acima até dos casos reportados durante o estado de emergência em Portugal nos meses de março e abril.

As altas temperaturas e as férias de portugueses de outras regiões do país fizeram disparar o número de casos no Algarve, que registou 85 casos nos últimos sete dias – quase 10% de todos os casos confirmados desde que a Covid-19 chegou à região.





Desde o início do mês de agosto e até este sábado foram confirmados na região 216 casos do novo coronavírus – menos do que nos meses de junho e julho, mas números superiores aos de março, abril e maio.

Ao mesmo tempo, a região do Norte registou este sábado mais casos (157) que a região de Lisboa e Vale do Tejo (149). Esta é a terceira vez que tal acontece desde 10 de maio, altura em que LVT começou a registar mais casos que o resto do país e que durou durante três meses – até 16 de agosto.





Este foi, assim, também o sexto dia nos últimos três meses em que Lisboa e Vale do Tejo registou menos de metade dos casos de todo o país, depois da região ter dominado quase a totalidade de casos durante maio, junho e julho.



40 casos ativos no Algarve são importados





Um total de 40 casos ativos de Covid-19 no Algarve são importados, sejam de portugueses que estiveram recentemente em Espanha ou de turistas estrangeiros, de várias nacionalidades, que vieram infetados mas acabaram por adoecer na região algarvia.



Este número representa 17 por cento dos casos ativos totais (264), numa altura em que estão 1,5 milhões de pessoas no Algarve, que tem uma população residente de cerca de 400 mil habitantes.

"É o que se passou no início da pandemia, em março, em que uma parte substancial dos casos eram importados, mas não tem muito significado", assumiu esta sexta-feira Ana Cristina Guerreiro, delegada de Saúde Regional, uma opinião suportada por António Pina, presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil: "Os números são muito bons quando percebemos que triplicamos a população, mas ninguém está livre de termos um fenómeno qualquer. Não podemos é criar situações de alarmismo".

Na conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica no Algarve, que teve lugar esta sexta-feira de manhã em Loulé, os responsáveis consideram que, ainda assim, a situação encontra-se "estabilizada" e realçam o "esforço e empenho" dos empresários e concessionários de praia que ajudaram a manter "uma região segura e aberta ao mundo" quando as condições de acesso à praia "suscitaram dúvidas há dois meses".