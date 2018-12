Empresários franco-portugueses querem investir no turismo algarvio com a construção de um parque de diversões "do género da Disney".

Um grupo de empresários da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa (CCIFP), que reúne empreendedores de nacionalidade francesa e portuguesa, está a propor um parque de diversões "do género da Disney" para ser construído no Algarve. A ideia foi avançada na gala anual da associação, que teve lugar em Faro.



Para o presidente da CCIFP, Carlos Vinhas Pereira, a região precisa de uma atividade económica que funcione durante o inverno.



"Temos de ter capacidade de atrair as pessoas também na época baixa. Nós estamos a pensar num parque de diversões. É verdade que já há muitos, mas são todos ligados à água. O que seria necessário era algo do género da Disney, com um tamanho proporcional ao do Algarve", afirmou o presidente na cerimónia, segundo informação avançada pelo jornal algarvio Sul Informação.



Carlos Vinhas Pereira também apontou várias vantagens da região para receber um empreendimento como este, como o facto de muitas pessoas falarem inglês e Portugal oferecer salários competitivos para uma nova empresa, além do clima ameno e das praias próximas.



Os empresários que estiveram em Faro para a gala também visitaram a Universidade do Algarve, onde encontraram "um ecossistema muito interessante ligado às tecnologias".



Durante a visita, o presidente da CCIFP conversou com o reitor e propôs-se apresentar a região num fórum com cerca de mil empresas que a associação vai realizar em Paris daqui a seis meses.