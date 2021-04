Algarve: Enfermeiros obrigados a devolver parte do ordenado dos últimos dois anos

Um grupo de 16 enfermeiros do Hospital de Lagos vai ser obrigado a regredir na carreira e poderá ainda ter de devolver parte do seu ordenado dos últimos 20 meses – desde setembro de 2019. O que está em causa é o posicionamento num determinado escalão da carreira de enfermagem, que não terá sido aprovado pela tutela e que agora terá de ser retificado.



O anterior Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve comprometeu-se a equiparar estes profissionais, com Contrato Individual de Trabalho, aos restantes colegas, não fazendo diferenciação entre o tipo de vínculo dos enfermeiros. Esse compromisso foi operacionalizado a partir de setembro de 2019.



Em causa estão 200 euros mensais que terão sido pagos a mais (em virtude da mudança na posição remuneratória) nestes últimos 20 meses – uma quantia que ascende a 3.800 euros – e também o retroceder destes profissionais de saúde para a posição remuneratória de início de carreira no próximo mês de junho.