Segundo explicou à Lusa na sexta-feira o presidente da Junta de Freguesia da Costa de Caparica, José Dias Martins, a autarquia foi informada do "aparecimento no areal e espelho de água" da frente marítima entre a Cova do Vapor e a Fonte da Telha de "águas-vivas [alforrecas] e caravelas-portuguesas".

"Vamos ter uma situação anómala", admitiu o autarca, com base numa informação da Capitania do Porto de Lisboa, para a ocorrência de "uma grande quantidade" de organismos marinhos do tipo da caravela-portuguesa ("Physalia physalis"), dotadas de células urticantes, em particular nos seus tentáculos.

Perante o aviso das autoridades marítimas, e face ao previsto aumento da temperatura durante o fim de semana, José Dias Martins adiantou que os serviços de salubridade da Câmara de Almada vão efetuar "um reforço da limpeza do areal para recolher o máximo possível de organismos que estejam na praia".

Os banhistas devem começar por lavar a zona afetada com água do mar, "nunca com água doce", e não colocar ligaduras. De seguida, é necessário remover os tentáculos agarrados à pele com algum instrumento de plástico, como um cartão bancário ou cartão de cidadão. Nunca aplique álcool e, caso seja possível, passe vinagre pela zona afetada.Com Lusa.