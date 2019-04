Aldeia de mil habitantes recebeu 200 multas por excesso de velocidade

Limite de 50 quilómetros/hora na Estrada Nacional 114 levou a que fossem registadas mais de 200 infrações por habitantes da aldeia de Moçarria, freguesia do concelho de Santarém.

Em dois dias, o carteiro que presta serviço em Moçarria, Santarém, entregou cerca de 200 cartas registadas com multas da PSP aos habitantes da freguesia, que estão incrédulos com a situação. A maioria das contraordenações refere-se a infrações por excesso de velocidade em dois locais em Perofilho, na fraguesia vizinha da Várzea, onde o limite de velocidade é de 50 quilómetros/hora. Foram registadas, em outubro de 2018, mas só agora estão a ser distribuídas. A aldeia tem mil habitantes.



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.