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Alcobaça: Militar da Brigada de Trânsito da GNR morre por atropelamento no IC2

Lusa 10:49
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Militar estava a controlar o trânsito junto de um camião que se havia incendiado pouco antes e foi atropelado por um condutor.

Um militar da Brigada de Trânsito (BT) da GNR foi atropelado mortalmente por um veículo no IC2 na sexta-feira à noite, em Redondas, concelho de Alcobaça, confirmou fonte da instituição.

Militar da Brigada de Trânsito da GNR morre por atropelamento no IC2
Militar da Brigada de Trânsito da GNR morre por atropelamento no IC2 Pedro Brutt Pacheco

O militar da BT de Leiria estava a controlar o trânsito junto de um camião que se havia incendiado pouco antes e, cerca das 23h20, foi atropelado por um condutor que não parou no local mas depois regressou e apresentou-se junto das autoridades, tendo sido detido.

O condutor apresentava uma taxa de alcoolemia superior a 1,2 gramas por litro, que é considerado um crime punível com pena de prisão.

O caso verificou-se ao quilómetro 88 do IC2, perto da localidade de Redondas, freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça e, no momento do acidente, o incêndio já estava extinto.

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