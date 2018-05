Um homem de nacionalidade britânica morreu esta segunda-feira de madrugada após um atropelamento seguido de fuga numa passadeira na principal avenida de Albufeira. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã. De acordo com fonte do comando de Faro da GNR à agência Lusa , o homem, de 61 anos, que estava acompanhado do filho de 22 anos, ainda foi transportado para o Centro Saúde de Albufeira, mas acabou por morrer.Segundo conseguiu apurar o CM, que falou com testemunha ocular, o homem terá sido arrastado cerca de 30 metros. O corpo da vítima foi depois transportado para o Instituto de Medicina Legal de Portimão.O condutor responsável pelo atropelamento foi identificado e detido pelas autoridades, por ordem judicial, depois de ter sido localizada a viatura, acrescentou a GNR. De acordo com o CM, os suspeitos fugiram do local num carro alugado, mas acabaram por ser detidos e vão ser ouvidos pelo DIAP de Albufeira, onde vão conhecer as medidas de coação.