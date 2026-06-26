Aguiar-Branco oferece camisola da seleção a Roberta Metsola durante visita ao Parlamento
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Presidente do Parlamento Europeu foi surpreendida com a oferta de uma camisola personalizada da seleção portuguesa, com o seu nome estampado nas costas.
Aguiar-Branco oferece camisola da seleção a Roberta Metsola durante visita ao Parlamento
Aguiar-Branco oferece camisola da seleção a Roberta Metsola durante visita ao Parlamento