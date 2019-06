Advogados portugueses querem exoneração de Miguel Duarte

O caso de Miguel Duarte, o jovem português que está a ser investigado em Itália por suspeita de ajuda à imigração ilegal, levou a Ordem dos Advogados a emitir um comunicado onde pede a Itália que exonere o jovem "de toda e qualquer responsabilidade criminal, precisamente na medida em que o mesmo mais não fez do que participar no salvamento das vidas de dezenas de refugiados".

Sem questionar a "legitimidade da República Italiana para controlar as suas fronteiras" e sem colocar em causa "o princípio da soberania dos Estados", a Ordem dos Advogados "entende ser seu dever alertar para as responsabilidades internacionais e transnacionais que vinculam este país fundador da UE, membro do Conselho da Europa e das Nações Unidas ao regime de direitos humanos e proteção humanitária", refere o comunicado do Conselho Geral da Ordem dos Advogados e da Comissão de Direitos Humanos, Questões Sociais e do Ambiente.

"A Ordem dos Advogados Portugueses faz questão de recordar e salientar que o exercício de ação penal em apreço não pode ser cego, desconsiderando, com isso, a realidade fundamental do caso: em momento algum o referido cidadão português participou em qualquer auxílio a imigração ilegal, comportamento que a lei penal portuguesa igualmente prevê e pune, tendo antes participado numa ação humanitária que, visando salvaguardar o bem fundamental mais precioso para qualquer Estado de Direito Democrático, salvou do perigo iminente de morte, dezenas de refugiados à deriva no Mar Mediterrâneo", prossegue a nota.

Miguel Duarte e mais nove ex-tripulantes do Iuventa, navio pertencente à organização não-governamental alemã de resgate humanitário no Mediterrâneo Jugend Rettet, foram constituídos arguidos e estão sob investigação.



Na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros português garantiu todo o apoio a Miguel Duarte, sublinhando que é preciso ter noção de que as suas ações "são inspiradas por razões humanitárias".