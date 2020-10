Os advogados estão revoltados com os pressupostos para a atribuição do apoio extraordinário, para fazer face aos efeitos da pandemia, destinado aos trabalhadores em situação de desproteção económica e social. Em causa, 438 euros. Para beneficiar deste apoio, têm de fazer prova de que "recorreram a todas as pessoas que lhes são próximas em busca de ajuda e não obtiveram resposta", explicou ao Correio da Manhã João Massano, presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem.