A Marinha e da Força Aérea vão enviar para a ilha das Flores, nos Açores, materiais e 294 militares para darem apoio às necessidades no terreno, após a passagem do furacão "Lorenzo" , na quarta-feira, foi esta quinta-feira anunciado.Num comunicado divulgado ao fim da tarde, o Estado-Maior-General das Forças Armadas fez saber que, na próxima madrugada, parte uma aeronave C-130 com "uma Brigada Hidrográfica composta por sete militares e uma tonelada de material hidrográfico, uma equipa de quatro mergulhadores com um bote e um veículo submarino, operado remotamente, e três fuzileiros com apoio de drones" a bordo."Estes militares constituem-se como equipa avançada para esta operação, com a missão de verificar as condições de acessibilidade do Porto das Lajes das Flores", que ficou destruído, explicou o Estado-Maior-General das Forças Armadas.Hoje, partiram já para as Flores o navio reabastecedor "Bérrio" e a fragata "Álvares Cabral", da Marinha Portuguesa, com 80 e 200 militares a bordo, respetivamente, levando material diverso de apoio a emergências civis."Da guarnição da fragata fazem parte uma equipa de 25 fuzileiros com oito botes e seis mergulhadores", que têm como missão "apoiar o fornecimento de combustíveis e bens de primeira necessidade", lê-se no comunicado.O Estado-Maior-General das Forças Armadas indicou ainda que este apoio surge na sequência de um pedido do Governo Regional dos Açores , através da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, ao Comando Operacional dos Açores.A passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores, na quarta-feira, provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas.O Governo Regional dos Açores declarou hoje situação de crise energética para garantir o abastecimento às ilhas das Flores e do Corvo, devido aos estragos causados pelo "Lorenzo".Segundo o Governo Regional, os estragos causados no Corvo e no Porto das Lajes das Flores podem vir a dificultar o abastecimento de combustível por via marítima àquelas ilhas.