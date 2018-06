Acidente faz seis mortos na Marateca

Choque entre carrinha de nove lugares e automóvel aconteceu na zona da Marateca. IC1 está cortado.

Seis pessoas morreram e uma ficou ferida com gravidade, na sequência de um acidente de viação que aconteceu na manhã desta quinta-feira no IC1, na zona da Marateca, em Setúbal.



Segundo fonte da GNR, o acidente envolveu uma carrinha de nove lugares e um automóvel ligeiro, próximo da localidade de Vale de Cão.



O choque aconteceu por volta das 6h53, no troço do IC1 no sentido Marateca - Alcácer do Sal. O trânsito está cortado no local.



No local estão 25 operacionais, entre bombeiros e INEM, apurou a SÁBADO junto do CDOS de Setúbal.