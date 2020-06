Foi um dos momentos mais insólitos do último debate quinzenal. O presidente do PAN, André Silva, aplaudiu a ida de Costa ao "Deixem o Pimba em Paz", no Campo Pequeno."Queria partilhar consigo que tive uma visão do futuro: no Campo Pequeno, lá dentro cultura, cá fora os tauromáquicos algemados. Que maravilha!", brincou o deputado.O parlamentar refere-se ao protesto do setor tauromáquico desta semana: Três cavaleiros (António Ribeiro Telles, Luís Rouxinol e Rui Fernandes) e um antigo forcado (José Luís Gomes) acorrentaram-se à porta do Campo Pequeno, em Lisboa, em protesto contra as restrições que impedem o regresso da tauromaquia. No mesmo dia a Prótoiro também convocou uma manifestação, a partir das 18.00, no Campo Pequeno, espaço onde a partir desta segunda-feira decorrerá o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz", com Bruno Nogueira e Manuela AzevedoEm resposta, António Costa desviou-se do tema.