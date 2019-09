80 dadores recusaram medula a doentes em risco de vida

Em 2018, 80 pessoas inscritas no registo nacional de dadores de medula óssea que foram chamadas recusaram-se a fazer a doação por serem compatíveis com um doente em risco de vida. Segundo o Jornal de Notícias, a este número juntam-se ainda as recusas dos familiares - que não são contabilizadas por antecederem a ativação do registo nacional. Em 2017, o número de desistências chegou a 110.Segundo dados do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), no ano passado o Centro Nacional de Dadores de Células de Medula Óssea, Estaminais ou de Sangue do Cordão (CEDACE) recebeu pedidos de ativações para 1424 dadores. Destas, 432 foram interrompidas: 220 por motivos de saúde, 81 por contactos desatualizados, 80 por desistência, 27 por transferência dos dadores para outro registo e 24 por terem emigrado."As pessoas têm medo, por exemplo, de contrair sida durante a colheita, o que é totalmente errado", disse ao jornal a diretora do Serviço de Terapia Celular do IPO do Porto , Susana Roncon. Há ainda dadores que têm medo de "ficar com cancro".Considerando que os mitos que envolvem o processo de colheita de medula serão o motivo de grande parte das desistências, o IPO do Porto está a organizar um evento para sensibilizar para a importância da dádiva de medula óssea. O evento vai ocorrer no dia 21 deste mês.