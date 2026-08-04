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ÍCONE. OS 60 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA MAIOR PONTE SUSPENSA DA EUROPA

60 anos da Ponte 25 de Abril: a obra que mudou o país

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 04 de agosto de 2026 às 23:00
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Começou por ser Ponte sobre o Tejo, foi batizada contra a opinião de Salazar e rebatizada à revelia do poder pós-Abril. Salazar votou contra a construção (mas queria-a). Tem um cruzamento oculto com a guerra colonial. Ajudou a financiar a Vasco da Gama e terá um papel no novo aeroporto.

Na visita à ponte antes da inauguração, António de Oliveira Salazar perguntou ao ministro das Obras Públicas se as letras com o seu nome na ponte estavam fundidas ou aparafusadas. Quando o ministro Arantes Oliveira lhe perguntou “porquê?”, Salazar respondeu: “É que se estão fundidas no bloco de bronze vão depois dar muito mais trabalho a arrancar.” O homem que há 34 anos liderava o regime ditatorial reagiu mal ao uso do seu nome, do qual soube quando o ministro das Finanças lhe mostrou o desenho da moeda comemorativa com a designação “Ponte Salazar” – uma espécie de reunião informal de ministros decidira aquele batismo por unanimidade, com o acordo do Presidente da República, Américo Thomaz.

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