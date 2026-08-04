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60 anos da Ponte 25 de Abril: as populações desalojadas

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 23:00
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As obras forçaram a transferência de 12 mil pessoas. Muitas viviam em barracas e foram deslocadas para bairros como o Relógio e a Musgueira. A crise ficou à vista

Quando olha para a Ponte 25 de Abril, Edite Pinto, 70 anos, não tem boas memórias. “Às vezes pensava ‘raios partam esta ponte’, deu-nos conta da vida”, afirma. Edite tinha 7 anos quando a sua família, a mãe e os sete filhos, foi desalojada do pequeno apartamento num prédio perto da Serafina, no vale de Alcântara - seria demolido, como muitos outros, para abrir espaço aos acessos da ponte. “Isto da Ponte 25 de Abril foi muito complicado para muita gente”, diz Edite. A obra acabou por expor um elefante na sala: a crise de habitação e os milhares de barracas e casas sobrelotadas.

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