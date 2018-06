302 jovens portugueses seleccionados para viajar à boleia da UE

Para quem não foi seleccionado nesta primeira chamada vai existir outra oportunidade ainda este ano. No Outono estão a concurso mais dez mil bilhetes.



As viagens serão feitas em segunda classe e, na maior parte dos casos, de comboio, sendo que há a possibilidade de fazer percursos alternativos de autocarro ou barco. Para os casos de ilhas como Açores ou Madeira os jovens têm a hipótese de viajar de avião.



Esta é a concretização da medida aprovada em Março deste ano no Parlamento Europeu e que poderá ser reforçada consoante as negociações do futuro orçamento comunitário. Para já existem apenas 12 milhões de euros disponíveis pelo que não é possível oferecer a viagem a todos os jovens europeus com 18 anos.



A Comissão Europeia estima que sejam 5,8 milhões por ano os jovens a atingir a maioridade. Se metade estiver interessado nesta iniciativa, e tendo em conta o valor do passe de viagem (255 euros), estima-se um custo de 750 milhões de euros por ano.



Para os próximos anos a ambição é contida. No orçamento para o período entre 2021 e 2027, a Comissão propõe que sejam alocados 700 milhões de euros para esta iniciativa, dentro do programa Erasmus, o que permitirá financiar as viagens de 1,5 milhões de jovens europeus durante esse período.

Há 302 jovens portugueses de 18 anos que vão fazer as malas este verão para viajar na União Europeia . Ao todo candidataram-se 100 mil jovens de todos os Estados-membros, tendo sido seleccionados 15 mil. Os "escolhidos" vão ser contactados em breve para que possam reservar as viagens, de acordo com um comunicado desta quinta-feira da Comissão Europeia."Todas as quotas por Estado-Membro da União Europeia foram alcançadas", garante Bruxelas, referindo que "todas as viagens terão início entre 9 de Julho e 30 de Setembro de 2018", têm a duração máxima de 30 dias e incluem um a quatro destinos europeus fora do país de origem. Porém, os jovens seleccionados podem alterar a rota que indicaram na candidatura.