Presidente da República manifesta pesar por morte de militar em Lamego

Lusa 12:45
Alferes de Infantaria morreu durante a frequência do Curso de Operações Especiais em Lamego, no distrito de Viseu.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou esta terça-feira pesar pela morte de um alferes de Infantaria durante a frequência do Curso de Operações Especiais em Lamego, no distrito de Viseu.

Marcelo Rebelo de Sousa
Marcelo Rebelo de Sousa RODRIGO ANTUNES/LUSA

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado "acompanhou, desde o primeiro momento, o incidente, estando em contacto direto com o general chefe do Estado-Maior do Exército", Mendes Ferrão.

"O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas manifesta o seu pesar pela morte do alferes de Infantaria João Rafael Paulino dos Santos Cardoso que se encontrava a frequentar o Curso de Operações Especiais", lê-se na nota.

Marcelo Rebelo de Sousa "apresenta as mais sentidas condolências aos familiares, amigos e camaradas e expressa a sua profunda solidariedade".

O Exército anunciou hoje, em comunicado, que o alferes de Infantaria que estava desaparecido desde segunda-feira à noite na sequência de um incidente ocorrido durante a frequência do Curso de Operações Especiais, no rio Balsemão, em Lamego, foi encontrado morto.

No comunicado do Exército, refere-se que foi determinada "a abertura de um processo de averiguações para apurar todas as circunstâncias do ocorrido, em articulação com as autoridades competentes, tendo a Polícia Judiciária Militar (PJM) sido informada".

Natural de Mafra, o alferes de Infantaria João Rafael Paulino dos Santos Cardoso estava a frequentar o Curso de Operações Especiais, no rio Balsemão, na região de Penude, concelho de Lamego, distrito de Viseu.

"Foram ativados os mecanismos de apoio à família do militar, incluindo acompanhamento psicológico", acrescenta-se na nota do Exército, que "lamenta profundamente o sucedido".

Fonte do Comando Sub-regional do Douro disse à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento foi dado às 23:39 de segunda-feira, tendo as buscas decorrido durante toda a noite e início da manhã de hoje, dificultadas pela corrente "muito forte" da água do rio.

A mesma fonte referiu que o corpo foi encontrado às 08:50 de hoje e que estavam no local 31 operacionais e onze viaturas dos bombeiros, da Proteção Civil Municipal e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

