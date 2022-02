Direito de resposta

18 de fevereiro Sofia Oliveira com Leonor Riso

25 de novembro de 2021 Sofia Oliveira com Ana Taborda

A ironia e o humor ainda não são crime em Portugal e qualquer português médio que não seja oligofrenico, ou que seja intelectualmente honesto consegue perceber o teor sarcástico da publicação.





O bom gosto, ou a falta dele, podem ser discutíveis, mas em tempo algum os escritos apontam para qualquer ilícito juridico/criminal.No fundo, tudo se resume a uma senhora da Extrema-Esquerda Radical que anda a ser catapultada pelos avençados do regime através da comunicação social que quer agora apresentar queixa-crime por eu ter, alegadamente, escrito uma resposta a um Tweet, também ele irónico de um Patriota português.Além do ridículo e da auto-promoção óbvia, existe também uma tentativa de condicionamento da participação de Mário Machado nas redes sociais, algo que não é novo.O que é certo, e não será coincidência, é que a sua conta no Twitter foi eliminada, sendo a conta etno-nacionalista portuguesa mais seguida nessa rede social.