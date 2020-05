13 de Maio sem peregrinos no Santuário de Fátima, anuncia bispo

Num comunicado do Gabinete do Bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, o Santuário esclarece que as celebrações de 12 e 13 de Maio "não podem contar com a presença física de peregrinos" este ano devido à pandemia da Covid-19.

"Tendo surgido informações de que o Santuário de Fátima poderia fazer a peregrinação de 12-13 de maio com a presença de peregrinos no recinto de oração", o bispo de Leiria-Fátima, cardeal António Marto, "esclarece que se mantém a decisão anteriormente anunciada de realizar estas celebrações com o recinto fechado, sem a habitual participação dos peregrinos", pode ler-se num comunicado.

As celebrações do 13 de Maio, no Santuário de Fátima, vão decorrer sem peregrinos, anunciou este domingo o Santuário.

"A decisão da Igreja Católica de seguir as indicações das autoridades civis no sentido de suspender as celebrações religiosas comunitárias decorre da responsabilidade de fazer o que está ao seu alcance para não colocar em perigo a saúde pública, cumprindo também deste modo o mandato evangélico do amor ao próximo", sublinha o responsável, na mesma nota, lida por uma porta-voz do Santuário.