António Costa Silva: “Não é o mercado a funcionar que vai resolver nesta fase”

O homem escolhido pelo primeiro-ministro para delinear uma Visão Estratégica para a década quer mais Estado na economia, mas não abdica dos mercados. Contudo, avisa que o mercado com rédea solta não serve para superar a crise.





Que lições há a retirar desta pandemia?

No nosso país retiramos poucas lições, mas não é só o nosso país. Os sistemas democráticos estão preparados para gerir no curto prazo e não estão vocacionados para lidar com desafios e problemas a longo prazo. Esta crise está a ensinar que precisamos de estratégia, ter um plano, uma direção e uma orientação para o futuro. Fomos incapazes de olhar para as crises de 2007-08, de prever as primaveras árabes, de prever a magnitude e a dimensão desta crise. Somos uma civilização que acumula informação de forma sem precedentes na história, nos últimos cinco anos, o volume de informação que acumulámos foi 20 vezes superior do que era há cinco anos, mas não estamos a transformar essa informação em conhecimento. É por isso que a ciência dos dados, o "big data", é absolutamente crucial, temos de ser capazes de transformar a informação em conhecimento e usá-lo para atuar neste século.



