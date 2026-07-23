Os Pescadores de Raúl Brandão (episódio 3 e 4)

Na década de 1990, Flávio Gonçalves fundou um grupo neonazi nos Açores. Durante duas décadas, integrou os principais movimentos de extrema-direita portugueses. Anos mais tarde, saltou para o campo democrático – antes skinhead, chegou a ser eleito autarca do PS numa freguesia da Amadora.
O psicólogo Miguel Ricou é o convidado do Teoria do Caos - o novo podcast da SÁBADO - para uma conversa sobre os perigos para os jovens e as crianças nas redes sociais. Qual a solução para evitar a radicalização dos mais novos através no mundo digital?