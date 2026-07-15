DE AMARANTE PARA O MUNDO: VENHA AO UVVA, UMA FESTA DE VINHO, GASTRONOMIA E CULTURA

O Universo do Vinho Verde Amarante (UVVA) vai decorrer no Claustro do Museu de Arte Moderna Amadeo de Souza-Cardoso, nos dias 24, 25 e 26 de julho, com provas de vinhos, showcookings, gastronomia regional e música. O UVVA deixou há muito de ser apenas um evento vínico. Hoje, é uma plataforma estratégica de promoção de Amarante, capaz de cruzar vinho, cultura e turismo numa proposta distintiva que ganha cada vez mais escala.

Como sublinha o presidente da Câmara de Amarante, Jorge Ricardo, “o UVVA é hoje um dos principais embaixadores de Amarante e dos Vinhos Verdes de Amarante junto de públicos nacionais e internacionais. Mais do que um evento vínico, é uma plataforma de promoção territorial que associa vinho, património, paisagem, gastronomia, cultura e literatura, permitindo posicionar Amarante como um destino enoturístico diferenciador.” Os números acompanham esta afirmação.

Entre 2016 e 2025, as vendas das empresas analisadas do setor cresceram cerca de 398% e as exportações mais de 1.250%, enquanto o emprego aumentou 156%. Para o autarca, “os resultados económicos das nossas empresas demonstram esta capacidade de afirmação” e comprovam que “o UVVA contribui para esta projeção, criando oportunidades de contacto entre produ tores, visitantes, especialistas e mercados externos.”

De cerca de 3.000 visitantes na estreia, em 2016, passou para mais de 4.000 nas edições recentes. “Para 2026 esperamos manter esta trajetória de crescimento sustentado, mas sobretudo reforçar a qualidade do público presente, aumentando a participação de profissionais do setor, operadores turísticos, jornalistas especializados e visitantes com interesse específico no vinho e na cultura.”

UM BOOST NO TURISMO E ECONOMIA LOCAL

Este dinamismo reflete-se diretamente na economia local. Durante os dias do evento, a cidade de Amarante ganha um ritmo cosmopolita. “Os testemunhos recolhidos confirmam um aumento significativo do movimento económico” e “os hotéis registam elevadas taxas de ocupação, os restaurantes beneficiam de um aumento da procura”, afirma o presidente da Câmara.

Mais do que um impacto pontual, o UVVA fideliza visitantes e amplia a notoriedade do destino. Segundo Jorge Ricardo, “a análise realizada demonstra também que o UVVA é maioritariamente frequentado por visitantes portugueses, mas já evidencia capacidade de atração internacional, nomeadamente junto de visitantes oriundos de mercados com afinidade ao enoturismo”.

LIGAÇÃO DO VINHO COM A CULTURA

Uma das marcas mais fortes do UVVA é a ligação entre vinho, cultura e literatura — um eixo que diferencia Amarante num mercado competitivo. Jorge Ricardo resume: “O vinho deixa de ser apresentado apenas pelas suas características enológicas e passa a ser associado à paisagem que o produz, às famílias que o cultivam, à história do território e às referências culturais que fazem parte da identidade amarantina.”

Essa dimensão ganha expressão na homenagem anual a figuras icónicas da cultura. “Todos os anos procuramos destacar uma figura de Amarante que ajude a reforçar esta ponte entre o vinho e a criação cultural”, reforça Jorge Ricardo. “Depois das homenagens a Amadeo de Souza-Cardoso, Agustina Bessa- -Luís, António Cândido e Teixeira de Pascoaes, em 2026 a personalidade homenageada será a escritora amarantina Maria Eulália de Macedo cuja evocação permitirá aprofundar ainda mais a dimensão cultural do evento e projetar a identidade de Amarante junto de novos públicos”.

Uma ponte entre criação literária e identidade territorial que aprofunda a narrativa cultural que o UVVA propõe