Conselho de Segurança - Lula da Silva e a guerra na Ucrânia

A posição de Lula da Silva sobre a guerra na Ucrânia é o tema central desta semana do podcast de política internacional da SÁBADO. Vasco Rato, João Carlos Barradas e Nuno Tiago Pinto discutem as palavras do presidente brasileiro que acusou EUA e União Europeia de incentivar à guerra.

