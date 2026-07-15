À procura dos novos Heróis da Sustentabilidade

Óleo alimentar usado transformado em detergentes ecológicos.
Uma viagem por Portugal convertida num desafio para reduzir emissões e
mobilizar comunidades para a ação climática. À primeira vista, pouco parece
ligar a EcoX e a Get2C. Mas ambas provaram que é possível transformar desafios
ambientais em oportunidades de negócio e em iniciativas para envolver pessoas,
empresas e territórios na construção de um futuro mais sustentável. E foi isso
que lhes valeu a vitória no SME EnterPRIZE – Prémio Europeu de Sustentabilidade
para PME, promovido pela Generali Tranquilidade.
Estes são apenas dois exemplos de uma mudança que está a
ganhar dimensão no tecido empresarial português. Ao longo das quatro primeiras
edições do prémio, mais de 1.900 pequenas e médias empresas apresentaram
projetos ligados à economia circular, eficiência energética, inovação
industrial, inclusão social ou valorização de resíduos. São histórias muito
diferentes entre si, mas unidas por uma ideia comum: a sustentabilidade deixou
de ser apenas uma obrigação para passar a fazer parte da estratégia e da visão
de um número crescente de empresas.
49% têm plano
Os dados confirmam esta evolução. Segundo um estudo europeu
promovido pelo Grupo Generali e desenvolvido pela Universidade Bocconi, 49% das
PME portuguesas já possuem um plano de sustentabilidade, acima da média
europeia de 41%. As empresas reconhecem benefícios concretos nesta opção, como
a redução de custos e de desperdício, a maior facilidade de acesso ao
financiamento, melhor gestão do risco e a criação de novas oportunidades de
negócio. Persistem, contudo, desafios importantes. Embora cerca de sete em cada
dez PME reconheçam estar expostas aos riscos das alterações climáticas, apenas
pouco mais de um terço dispõe de cobertura para eventos catastróficos,
revelando que a preparação ainda não acompanha a crescente consciência do
problema.
É neste contexto que arranca a quinta edição do SME
EnterPRIZE. As candidaturas voltam a estar abertas a PME de todo o país que
integrem práticas e projetos sustentáveis no seu modelo de negócio e demonstrem
que é possível conciliar competitividade, inovação e impacto positivo na
sociedade e no ambiente. Para Pedro Carvalho, CEO da Generali Tranquilidade, a
evolução das candidaturas mostra bem a mudança que está a acontecer.
"Temos vindo a observar um crescendo na qualidade e na diversidade das
candidaturas", afirma. Se nas primeiras edições predominavam projetos de
cariz ambiental, hoje, “o pilar social e o ambiental andam a par",
refletindo "uma maior consciência do que é a sustentabilidade", diz.
Acima de tudo, o responsável considera que esta
transformação acompanha a evolução do mercado. Para Pedro Carvalho, atualmente,
a sustentabilidade “é um fator crítico de competitividade, especialmente
relevante para as PME." E acrescenta: "As PME têm muito a ganhar com
a adoção de práticas de sustentabilidade, que favorecem maior eficiência, menos
desperdício e custos, e processos mais inteligentes." Cinco anos depois do
lançamento do prémio, a missão desta iniciativa mantém-se: encontrar empresas
que fazem da sustentabilidade um motor de inovação, competitividade e criação
de valor para a economia e a sociedade portuguesas.
Temos vindo a observar um crescendo
na qualidade
e na diversidade
das candidaturas.
Pedro Carvalho, CEO da Generali Tranquilidade
Diversidade e variedade
Explique-se que olhar para os heróis nacionais do SME
EnterPRIZE espelha a diversidade das PME portuguesas e a variedade de
abordagens possíveis à sustentabilidade. A primeira edição distinguiu a
Vasconcelos & Companhia, através da marca Belcinto, que demonstrou como uma
empresa familiar podia reduzir desperdícios e prolongar a vida útil dos seus
produtos em pele, sem abdicar da qualidade artesanal. Seguiu-se a Miranda &
Irmão, referência internacional na produção de componentes para bicicletas, na
qual a economia circular, a eficiência energética e a inovação industrial
caminham lado a lado.
Na terceira edição, a distinção coube à EcoX, empresa
nascida de investigação científica que converte óleo alimentar usado em
detergentes ecológicos, transformando um resíduo num novo recurso. Já em 2025,
venceu a Get2C com a "Viagem pelo Clima", iniciativa que mobiliza
cidadãos, empresas e municípios para a ação climática através de uma
experiência participativa. Apesar de muito diferentes entre si, estas empresas
demonstram que a sustentabilidade pode nascer tanto na indústria transformadora
como nos serviços, e nascer tanto da inovação tecnológica como da vontade de
sensibilizar a sociedade para a sustentabilidade.
Além do prémio
Ao longo das quatro edições, e através da sua parceria com a
Sábado e o Correio da Manhã, o Prémio SME EnterPRIZE afirma-se como uma
plataforma de promoção da sustentabilidade nas pequenas e médias empresas, indo
muito além da distinção anual dos melhores projetos.
A iniciativa promove o debate, encontros entre
empresários e especialistas, a partilha de casos de sucesso e está a publicar
uma série de videocasts dedicados aos principais desafios da transição
sustentável. Os artigos e os videocasts estão disponíveis no site da iniciativa.
Candidaturas abertas para a 5.ª
edição
Já estão abertas as candidaturas à 5.ª edição do SME
EnterPRIZE – Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME, promovido pela
Generali Tranquilidade. A iniciativa distingue empresas que fazem da
sustentabilidade um fator de inovação, competitividade e impacto positivo na
sociedade e no ambiente.
Podem concorrer PME com atividade em Portugal que
desenvolvam projetos nas áreas da eficiência de recursos, redução de emissões,
economia circular, inovação, diversidade e inclusão ou valorização das
comunidades. As empresas distinguidas beneficiarão de um conjunto de prémios
superior a 20 mil euros, incluindo formação executiva na NOVA SBE, produtos e
serviços da Generali Tranquilidade e ampla visibilidade mediática.
As candidaturas são avaliadas por um júri independente,
coordenado pela EY, que reúne especialistas da academia, ambiente, inovação e
desenvolvimento empresarial. Entre as PME distinguidas, um júri internacional
elegerá o "Herói Português da Sustentabilidade", que representará
Portugal na final europeia, em Bruxelas. Mais informações aqui.