À procura dos novos Heróis da Sustentabilidade

Óleo alimentar usado transformado em detergentes ecológicos. Uma viagem por Portugal convertida num desafio para reduzir emissões e mobilizar comunidades para a ação climática. À primeira vista, pouco parece ligar a EcoX e a Get2C. Mas ambas provaram que é possível transformar desafios ambientais em oportunidades de negócio e em iniciativas para envolver pessoas, empresas e territórios na construção de um futuro mais sustentável. E foi isso que lhes valeu a vitória no SME EnterPRIZE – Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME, promovido pela Generali Tranquilidade.

Estes são apenas dois exemplos de uma mudança que está a ganhar dimensão no tecido empresarial português. Ao longo das quatro primeiras edições do prémio, mais de 1.900 pequenas e médias empresas apresentaram projetos ligados à economia circular, eficiência energética, inovação industrial, inclusão social ou valorização de resíduos. São histórias muito diferentes entre si, mas unidas por uma ideia comum: a sustentabilidade deixou de ser apenas uma obrigação para passar a fazer parte da estratégia e da visão de um número crescente de empresas.

49% têm plano

Os dados confirmam esta evolução. Segundo um estudo europeu promovido pelo Grupo Generali e desenvolvido pela Universidade Bocconi, 49% das PME portuguesas já possuem um plano de sustentabilidade, acima da média europeia de 41%. As empresas reconhecem benefícios concretos nesta opção, como a redução de custos e de desperdício, a maior facilidade de acesso ao financiamento, melhor gestão do risco e a criação de novas oportunidades de negócio. Persistem, contudo, desafios importantes. Embora cerca de sete em cada dez PME reconheçam estar expostas aos riscos das alterações climáticas, apenas pouco mais de um terço dispõe de cobertura para eventos catastróficos, revelando que a preparação ainda não acompanha a crescente consciência do problema.

É neste contexto que arranca a quinta edição do SME EnterPRIZE. As candidaturas voltam a estar abertas a PME de todo o país que integrem práticas e projetos sustentáveis no seu modelo de negócio e demonstrem que é possível conciliar competitividade, inovação e impacto positivo na sociedade e no ambiente. Para Pedro Carvalho, CEO da Generali Tranquilidade, a evolução das candidaturas mostra bem a mudança que está a acontecer. "Temos vindo a observar um crescendo na qualidade e na diversidade das candidaturas", afirma. Se nas primeiras edições predominavam projetos de cariz ambiental, hoje, “o pilar social e o ambiental andam a par", refletindo "uma maior consciência do que é a sustentabilidade", diz.

Acima de tudo, o responsável considera que esta transformação acompanha a evolução do mercado. Para Pedro Carvalho, atualmente, a sustentabilidade “é um fator crítico de competitividade, especialmente relevante para as PME." E acrescenta: "As PME têm muito a ganhar com a adoção de práticas de sustentabilidade, que favorecem maior eficiência, menos desperdício e custos, e processos mais inteligentes." Cinco anos depois do lançamento do prémio, a missão desta iniciativa mantém-se: encontrar empresas que fazem da sustentabilidade um motor de inovação, competitividade e criação de valor para a economia e a sociedade portuguesas.

Temos vindo a observar um crescendo na qualidade e na diversidade das candidaturas. Pedro Carvalho, CEO da Generali Tranquilidade

Diversidade e variedade

Explique-se que olhar para os heróis nacionais do SME EnterPRIZE espelha a diversidade das PME portuguesas e a variedade de abordagens possíveis à sustentabilidade. A primeira edição distinguiu a Vasconcelos & Companhia, através da marca Belcinto, que demonstrou como uma empresa familiar podia reduzir desperdícios e prolongar a vida útil dos seus produtos em pele, sem abdicar da qualidade artesanal. Seguiu-se a Miranda & Irmão, referência internacional na produção de componentes para bicicletas, na qual a economia circular, a eficiência energética e a inovação industrial caminham lado a lado.

Na terceira edição, a distinção coube à EcoX, empresa nascida de investigação científica que converte óleo alimentar usado em detergentes ecológicos, transformando um resíduo num novo recurso. Já em 2025, venceu a Get2C com a "Viagem pelo Clima", iniciativa que mobiliza cidadãos, empresas e municípios para a ação climática através de uma experiência participativa. Apesar de muito diferentes entre si, estas empresas demonstram que a sustentabilidade pode nascer tanto na indústria transformadora como nos serviços, e nascer tanto da inovação tecnológica como da vontade de sensibilizar a sociedade para a sustentabilidade.

Além do prémio

Ao longo das quatro edições, e através da sua parceria com a Sábado e o Correio da Manhã, o Prémio SME EnterPRIZE afirma-se como uma plataforma de promoção da sustentabilidade nas pequenas e médias empresas, indo muito além da distinção anual dos melhores projetos.

A iniciativa promove o debate, encontros entre empresários e especialistas, a partilha de casos de sucesso e está a publicar uma série de videocasts dedicados aos principais desafios da transição sustentável. Os artigos e os videocasts estão disponíveis no site da iniciativa.

Candidaturas abertas para a 5.ª edição

Já estão abertas as candidaturas à 5.ª edição do SME EnterPRIZE – Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME, promovido pela Generali Tranquilidade. A iniciativa distingue empresas que fazem da sustentabilidade um fator de inovação, competitividade e impacto positivo na sociedade e no ambiente.

Podem concorrer PME com atividade em Portugal que desenvolvam projetos nas áreas da eficiência de recursos, redução de emissões, economia circular, inovação, diversidade e inclusão ou valorização das comunidades. As empresas distinguidas beneficiarão de um conjunto de prémios superior a 20 mil euros, incluindo formação executiva na NOVA SBE, produtos e serviços da Generali Tranquilidade e ampla visibilidade mediática.

As candidaturas são avaliadas por um júri independente, coordenado pela EY, que reúne especialistas da academia, ambiente, inovação e desenvolvimento empresarial. Entre as PME distinguidas, um júri internacional elegerá o "Herói Português da Sustentabilidade", que representará Portugal na final europeia, em Bruxelas. Mais informações aqui.