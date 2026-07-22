Ver vídeo: O palco onde a História continua a acontecer

Há palácios que impressionam pela dimensão. Outros, pela riqueza artística. O Palácio Nacional e Jardins de Queluz distingue-se por outra razão: foi pensado para ser vivido. Ao contrário de muitas residências reais europeias concebidas para afirmar poder político, Queluz nasceu para celebrar o prazer de viver. Música, jardins, teatro, festas, passeios de barco, encontros e lazer marcaram durante décadas o quotidiano daquela que foi uma das residências preferidas da família real portuguesa. Mais de dois séculos depois, continua a ser precisamente essa vocação que distingue o monumento.

É essa continuidade que serve de ponto de partida para o segundo episódio de O Tempo de Sintra, a série que assinala os 30 anos da classificação da Paisagem Cultural de Sintra como Património Mundial da UNESCO. Em vez de olhar para Queluz como um espaço cristalizado no século XVIII, o filme mostra um património que continua a transformar-se e a receber novas formas de ocupação, preservando a sua identidade sem perder ligação ao presente.

Um palácio pensado para celebrar

A história de Queluz começa muito antes da imagem que hoje conhecemos. A antiga casa de campo da Casa do Infantado foi transformada, a partir de 1747, por vontade do futuro D. Pedro III, num ambicioso projeto arquitetónico destinado a servir de residência de lazer da família real. Poucos anos depois, o casamento com D. Maria fez crescer ainda mais a ambição do conjunto, dando origem a um dos maiores exemplos do rococó europeu.

As grandes salas sucedem-se como cenários preparados para receber música, bailes, receções diplomáticas e cerimónias. A Sala do Trono, a Sala da Música ou a Sala dos Embaixadores testemunharam alguns dos momentos mais marcantes da monarquia portuguesa, mas também continuam hoje a acolher concertos, eventos institucionais e iniciativas culturais que devolvem vida aos mesmos espaços.

É precisamente essa continuidade que diferencia Queluz. O edifício preserva a memória da corte, mas nunca deixou de ser um espaço de encontro.

Jardins desenhados para serem percorridos

Se o interior surpreende pela exuberância decorativa, é no exterior que se percebe plenamente a relação entre arquitetura e paisagem.

Os jardins foram concebidos como prolongamento natural do palácio. Lagos ornamentais, esculturas mitológicas, jogos de água, canais navegáveis e extensos parterres desenham um cenário onde cada percurso revela uma nova perspetiva.

No século XVIII, a corte passeava de gôndola pelo Canal dos Azulejos enquanto músicos tocavam num pequeno pavilhão instalado sobre a água. Ao cair da noite, archotes iluminavam os percursos, criando uma atmosfera cénica que fazia destes jardins um dos maiores espaços de entretenimento da corte portuguesa.

Hoje, muitos desses espaços continuam acessíveis aos visitantes. O Jardim Botânico, cuidadosamente recuperado pela Parques de Sintra, conquistou dois Prémios Europa Nostra em 2018, distinguindo uma intervenção que conciliou conservação patrimonial e valorização paisagística.

Quando o património continua a transformar-se

Depois da partida da família real para o Brasil, em 1807, Queluz conheceu novas páginas da história portuguesa.

Foi residência de D. João VI, acolheu D. Carlota Joaquina durante o seu exílio político e assistiu aos últimos dias de D. Pedro IV, que morreu no quarto onde também tinha nascido. Cada geração deixou marcas diferentes num palácio que acompanhou algumas das maiores transformações do país.

No século XX, o monumento assumiu novas funções. Parte do edifício passou a receber chefes de Estado em visitas oficiais a Portugal, mantendo uma utilização institucional que permanece até hoje. Paralelamente, a classificação como Monumento Nacional e, mais tarde, a integração na Rede de Residências Reais Europeias reforçaram a importância internacional deste património.

Desde que assumiu a gestão do monumento, em 2012, a Parques de Sintra tem promovido sucessivas campanhas de conservação, devolvendo ao edifício a cor original das fachadas, recuperando jardins históricos e desenvolvendo novos projetos de valorização patrimonial.

Um lugar onde o passado continua presente

Há outro elemento que ajuda a compreender porque Queluz continua a ser um espaço vivo.

É nos jardins do palácio que está sediada a Escola Portuguesa de Arte Equestre. Os cavalos continuam diariamente a ocupar este espaço, perpetuando uma tradição iniciada na corte portuguesa do século XVIII. Foi também aqui que nasceu a Biblioteca de Arte Equestre D. Diogo de Bragança, a única biblioteca nacional dedicada exclusivamente a esta arte.

A presença da escola reforça uma ideia essencial: preservar património não significa apenas conservar edifícios. Significa garantir que os lugares continuam a produzir conhecimento, cultura e experiências.

É exatamente essa a proposta de O Tempo de Sintra. Em Queluz, o visitante encontra um palácio onde continuam a acontecer concertos, jardins onde se continua a passear, cavalos que mantêm viva uma tradição secular e espaços que permanecem preparados para receber quem os visita.

Mais do que recordar um tempo passado, Queluz demonstra que o património continua a escrever novas histórias.