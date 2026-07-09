A doença que cresce em silêncio: Portugal procura finalmente medir a sua dimensão

Há doenças que se
anunciam através da dor, do desconforto ou de sintomas evidentes. A doença renal
crónica nem sempre é uma delas. Em muitos casos, evolui durante anos de
forma silenciosa, sem sinais claros de alerta, sendo descoberta apenas quando
já se encontra numa fase avançada. Esta característica faz dela uma das
patologias mais subdiagnosticadas da atualidade.
É precisamente
para compreender melhor esta realidade que está em curso o Projeto HÉRCULES,
o primeiro estudo nacional de prevalência da doença renal crónica em Portugal.
Promovido pela Boehringer Ingelheim, com o apoio científico da Sociedade
Portuguesa de Nefrologia e o apoio institucional da Associação Portuguesa de
Insuficientes Renais, o projeto pretende produzir conhecimento robusto sobre
uma doença que continua a ser pouco conhecida fora dos círculos médicos.
Uma fotografia
inédita da saúde renal
Apesar de se
estimar que a doença renal crónica possa afetar até 10% da população adulta,
Portugal não dispõe atualmente de informação nacional recente e representativa
sobre quantas pessoas vivem com esta condição. A ausência destes dados
dificulta o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico
precoce e resposta em saúde.
O estudo pretende
colmatar essa lacuna através da avaliação de cerca de 3.000 participantes
selecionados aleatoriamente em Portugal continental, Açores e Madeira. O
objetivo é identificar não apenas pessoas já diagnosticadas, mas também casos
desconhecidos pelos próprios participantes.
Mais do que
números
A investigação
vai permitir conhecer quantas pessoas vivem com doença renal crónica, onde
estão e quais as suas características clínicas e sociodemográficas. Para isso,
os participantes respondem a um questionário e realizam análises ao sangue e à
urina que permitem avaliar a função renal.
Os dados
recolhidos deverão ajudar a compreender melhor a relação da doença com outros
fatores de risco e condições de saúde frequentes, contribuindo para uma visão
mais completa da realidade nacional.
A importância
da proximidade
Uma das
características do Projeto HÉRCULES é a proximidade com a população. Em vários
concelhos do país, equipas qualificadas realizam entrevistas porta a porta,
convidando os cidadãos selecionados aleatoriamente a participar no estudo.
Esta abordagem
permite chegar a pessoas que, de outra forma, poderiam nunca ser avaliadas ou
sequer suspeitar da existência de alterações na sua função renal.
Ao produzir
informação inédita sobre a prevalência da doença renal crónica em Portugal, o
Projeto HÉRCULES pretende criar uma base científica sólida para apoiar decisões
futuras em saúde pública. Numa doença que tantas vezes avança sem fazer ruído,
conhecer melhor a realidade pode ser o primeiro passo para agir mais cedo e
melhor.
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