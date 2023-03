Para aqueles que acham que não há radicalização

Tenho escrito alguns artigos em que me refiro à vaga de radicalização que está a atingir a política portuguesa e o seu carácter assimétrico: ou seja, há hoje mais radicalização à direita do que à esquerda. E, como esperava, a resposta foi mais uma confirmação do que disse sob a forma de uma chuva de insultos em tweets, no Facebook, em comentários. Para quem tem dúvidas do que afirmo, e pense que estou a exagerar, aqui vão alguns epítetos da última semana. A cloaca das redes sociais funcionou em pleno, e alguns destes insultos vem de gente ligada ao Chega, à Iniciativa Liberal, PSD e JSD. O CDS também está representado, mas em menor grau.