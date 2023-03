A Revolução Francesa e a TAP

Nem sempre a liberdade de pensar, escrever, publicar, criticar, revelar o que está escondido teve um caminho fácil na história. A Revolução Francesa foi um dos momentos fundadores da liberdade de imprensa, do dever de informar e ser informado. Está lá tudo o que importa, no artigo 11 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada a 24 de agosto de 1789, pela Assembleia Nacional, durante a Revolução Francesa.