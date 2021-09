Os juízes das bolas de Berlim

A história do moleiro e do seu moinho é contada nas escolas de Direito como metáfora para os Direitos, Liberdades e Garantias, conquistas fundamentais da sociedade moderna, que têm sido postergadas em favor do absolutismo do Ministério Público.

CONTA A LENDA QUE, A CERTA ALTURA, O REI FREDERICO II DA PRÚSSIA queria construir um enorme palácio de verão, na região de Potsdam, a poucos quilómetros de Berlim. Uma espécie de casa na Comporta, mas a uma escala majestática. No caminho do Rei intrometeu-se, porém, um moleiro que não se desfazia do seu moinho, fosse qual fosse o dinheiro em cima da mesa. Além de lhe dar sustento, havia uma ligação sentimental. Toda a sua família tinha trabalhado no moinho de vento.



Irritado com a recusa do moleiro, Frederico II, que os livros descrevem como um déspota e absolutista, puxou do argumento final: rei é rei e, portanto, bastaria uma palavra sua para o moinho desaparecer dali, já que estava a estorvar todo o plano de urbanização real. Perante isto, o moleiro terá respondido que isso só aconteceria se já não existissem juízes de Berlim. Querendo, como é óbvio, com isto afirmar que enquanto existisse um poder judicial forte e independente, não havia cá lugar para decisões arbitrárias e lesivas de direitos fundamentais dos cidadãos.



Nos últimos anos, ao arrepio de uma natural evolução da História, tem-se assistido, contudo, a um esvaziamento das competência dos juízes de instrução durante a fase de inquérito dos processos-crime. Por muito que se diga que o momento central é o julgamento, hoje, mais do que nunca, o futuro processual e público de um arguido joga-se no inquérito. É aqui que o Estado começa a invadir o indivíduo com todas as armas de que dispõe. E, paulatinamente, os juízes de instrução – denominados como juízes das liberdades, pelo menos é o que se aprende por aí – perdem poder de intervenção, reduzindo-se o seu papel à decisão de prender ou não, escutar ou entrar pela casa adentro.