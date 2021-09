Selecções naturais

Temendo que o primeiro-ministro levantasse voo com tanto ar, o Presidente da República resolveu rebentar com o balão. Como? Espalhando pelo Largo do Rato uma nova versão da série Nem o Pai Morre Nem a Gente Almoça. Em 2023, Costa abandona o barco, disse Marcelo.

ANTÓNIO COSTA ANDAVA inchado. A legislatura vai a meio. A oposição, em bom rigor, não existe. E a esquerda, apesar dos seus números de circo (autárquicas oblige), jamais cometerá a imprudência de derrubar o Governo por birra orçamental. Na cabeça de Costa, as águas estavam serenas até 2023, altura em que tentaria um salto internacional – ou, à falta de melhor, o Palácio de Belém. A chefia do PS, essa, ficaria entregue a alguém de confiança, devidamente adubado nestes dois anos de bocejo (tradução: qualquer um, excepto Pedro Nuno Santos).



O que significa que, daqui até 2023, a oposição que ele não tem cá fora vai começar a crescer lá dentro: o PS sabe o que o tabu de Cavaco Silva fez ao PSD e não quer seguir o mesmo destino.



Isto, claro, se o PSD não mudar de liderança. Se mudar, como se espera e presume, haverá também oposição de fora, uma novidade nestes seis anos de estrada sem portagens.