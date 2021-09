O regime de Costa

António Costa domina o palco político em todas as frentes. E o congresso do último fim de semana, em Portimão, foi um extraordinário espelho desse habitat de domínio político, pacientemente tecido pelo experiente construtor de puzzles que o líder do PS sempre foi. Costa não tem apenas o PS afinado e domesticado, a sucessão congelada, a oposição de direita desarticulada, a de esquerda alinhada consigo, os órgãos de fiscalização do Governo e do Estado adormecidos, o Presidente da República mais ou menos capturado pela cooperação institucional a que a pandemia e o seu próprio estilo de exercício do poder o obrigaram, as sondagens que o colocam à beira da maioria absoluta. Não, António Costa tem ao seu dispor o regime para fazer o que quiser. Para o moldar como quiser, em doses maciças de investimento público e políticas públicas, que podem prolongar por muito tempo o ciclo de poder socialista. E é isso que está a fazer com o dinheiro da bazuca europeia. Antes dele, só Cavaco Silva teve tamanha oportunidade.



O PS sempre foi o partido mais estruturante do regime democrático. Mário Soares conquistou essa identidade partidária e poder nas ruas, contra o PCP, a extrema-esquerda civil e militar, ao longo de todo o ano 1975. Mas depois disso, conquistou também essa legitimidade face à direita, reunida e derrotada em torno da candidatura presidencial de Freitas do Amaral. O PS sempre foi, portanto, um partido das grandes causas, da liberdade, do serviço público, da escola pública, do combate às desigualdades, da descentralização administrativa e do mundo autárquico, da Europa e da construção de uma justiça democrática. Mas, em cima disso, também se transformou num partido com uma fortíssima ocupação do Estado, sobretudo depois do dito ciclo cavaquista, em que foi institucionalizado o cartão e o currículo partidário para aceder a lugares na administração central e local. O PS passou a fazer o mesmo em doses brutais, deitando para o lixo a tal “rutura ética” prometida por António Guterres, na campanha de 1995.



Quando o PSD dominava o poder de nomeação no governo, o PS refugiava-se nas autarquias. Quando chegou a sua vez, em 1995, passou a ocupar também os lugares de topo no Estado, mantendo-se como um fortíssimo partido autárquico. Com a maioria absoluta de Sócrates, a mexicanização do Estado foi ao zénite, impondo uma fusão total entre os interesses do partido e de grupo com os do setor público e de boa parte do privado controlado pela longa mão do imperador sentado em São Bento. O resultado foi o que vimos. Primeiro, com o pântano político decretado por António Guterres, depois com a delinquência pura e simples de Sócrates. Mas muito disso ficou enraizado, não foi expurgado, travestiu-se e passou para Costa.