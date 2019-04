O "milagre" do défice? O contexto

Lembram-se da primeira meta para o défice orçamental em 2018? Era de 1,1% do PIB. Entretanto o resultado do ano anterior saiu outra vez melhor do que o previsto oficialmente e esse valor acabou por ser revisto, sob protesto do BE e do PCP, para 0,7%. Agora ficámos a saber que o resultado final será de 0,5% ou mesmo abaixo disso - ou seja, menos de metade daquele que o parlamento aprovou quando votou o Orçamento do Estado de 2018.É difícil imaginar que no Ministério das Finanças não se previsse que os números fossem sair melhor do que o indicado oficialmente. O método da equipa de Mário Centeno tem sido precisamente esse, ou seja, baixar expectativas. Assim mata vários coelhos de uma só cajadada: surpreende lá fora (importante para a perceção externa e para o crédito público), surpreende cá dentro (ajuda a vender o PS como o partido da esquerda responsável) e finta a oposição do PCP e do BE a metas ambiciosas. Nesta altura do campeonato já só se surpreende quem quiser - incluindo os próprios parceiros à esquerda do PS, cuja manipulação política por Costa e por Centeno é um case study para analistas e futuros governantes.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 28 de março de 2019.