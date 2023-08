O desvario assassino de Putin

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Putin falta-lhe algo da frieza assassina de Estaline nos seus anos de glória e sobram-lhe raivas de vingança desvairada que o levam a actos de violência contraproducentes.





Ordenar a execução da liderança do Grupo Wagner precisamente durante a cimeira dos BRICS em Joanesburgo é uma insensatez capaz de aterrorizar aliados e súbditos.





Um embaraço diplomático

Putin surge como o ditador capaz de tudo, sem estribeiras.Arrisca confundir-se com a memória do ano derradeiro de Estaline quando o ditador soviético, em 1953, se preparava, num rasgo de paranóia incontrolável, para desencadear mais uma campanha de repressão em larga escala a pretexto de uma alegada conspiração de médicos judeus do Kremlin.

O presidente russo que tentou mobilizar, via vídeo, os parceiros chineses, indianos, brasileiros e sul-africanos para o reforço dos BRICS como uma frente assumidamente anti-ocidental acabou por embaraçar toda a gente em Joanesburgo.



O desaforo de Putin humilha Xi Jinping, na sua postura imperial, Narendra Modi, no dia em que celebrava o feito da alunagem no pólo sul da Chandrayaan-3, e enxovalha Lula da Silva e Cyril Ramaphosa, putativos promotores de esforços de paz e de multilateralismo.





Matá-los nas cagadeiras

A política efectiva e devidamente ponderada obriga a guardar o sentido das conveniências e, consequentemente, implica que não se ofusque, baralhe, comprometa ou intimide os presentes num conclave que reúne representantes de cerca de 60 estados.Putin ignorou tudo isso, prejudicou a imagem da Rússia como participante bem-intencionado num diálogo polido, consensual e alternativo a ignomínias e abusos norte-americanos, ao dar, uma vez mais, sinais de brutalidade na hora errada.O bom tom, com seu cinismo de estado, não se compadece com a inconveniência de Putin que acabar por desconcertar os militares golpistas do Mali, Burkina Faso e Níger e os negocistas da República Centro Africana.

Putin fez-se homem forte da Rússia ao jurar matar terroristas tchetchenos nas cagadeiras, se preciso fosse, e em mais de duas décadas no Kremlin revelou-se implacável exterminando, prendendo, envenenando, arruinando e exilando rivais e inimigos.





O ajuste de contas com Prigozhin, após o motim de junho deste ano, era esperado e só demorou porque Putin confronta-se, notoriamente, com dificuldades em manter o controlo das chefias militares, das forças de segurança e dos grupos oligárquicos em que assenta o seu poder pessoal.Não lhe faltando meios, nem oportunidades, Putin escolheu o pior momento para mostrar-se impiedoso e senhor de todos os poderes.A liderança do Grupo Wagner - Prigozhin e Dmitri Utkin - viajava num mesmo avião, julgando-se aparentemente em segurança graças a cumplicidades nos círculos do poder.Putin cortou o nó górdio de compromissos ordenando a execução pública dos traidores.Fê-lo sem mais considerações por desvario que só demonstra urgência mais próxima do temor do que do rancor.Conta com o efeito de terror para subjugar e erradicar veleidades de oposição.Aterrorizou quem nas elites russas ouse fazer-lhe frente ou, talvez, tenha incentivado conspirações mais céleres; por certo, desconcertou aliados e outra gente compreensiva.