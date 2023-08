Os almoços de Isaltino

Isaltino Morais justificou-se com a normalidade dos almoços de trabalho – algo que a SÁBADO não contestou. Mas o autarca omitiu que muitas das refeições reveladas foram entre membros do executivo. Como aquela que ele próprio teve a 24 de setembro de 2019, com a vereadora Joana Baptista e a adjunta Irina Lopes, cuja conta chegou aos 344,50 euros.

Há várias formas de tentar desvalorizar uma notícia. Uma delas é questionar a própria notícia com a normalidade do suposto facto. Porque se dos manuais de jornalismo consta que a notícia é o homem que mordeu o cão e não o cão que mordeu o homem, se é tudo normal, a mensagem subliminar é que não é notícia. Depois, se alguém ainda não tiver ficado convencido dessa normalidade, segue-se a acentuação do acessório da notícia esquecendo aquilo que está verdadeiramente em causa. Uma segunda técnica passa por tresler os números em função da nossa conveniência, fazendo por exemplo médias que desvalorizem o impacto do noticiado. Por fim, menos eficaz, há sempre a possibilidade de apontar dados propositadamente erróneos para tentar justificar aquilo que é injustificável. Todas estas técnicas de spinning foram utilizadas por Isaltino Morais, para desvalorizar as revelações da SÁBADO sobre os gastos dos membros do executivo da Câmara Municipal de Oeiras em almoços de trabalho entre 2017 e 2023, num total de €139 mil.