A maneira de ver as coisas

UMA DAS COISAS que nos vai moendo a carne e o espírito, é esta nossa fraca ideia de acharmos que estamos a jogar de igual para igual com o destino. Queremos saber muito mais dele do que aquilo que ele está disposto a contar-nos, e depois – na melhor das hipóteses – fazemos o que podemos com o que nos calhou em sorte. Mostramos aquilo de que somos feitos pela forma como reagimos a esse fado. Há uma analogia que se adequa a esse momento, e que diz que quando se olha para um copo com água até meio, há quem veja um copo meio cheio, e quem veja um copo meio vazio. O copo tem sempre a mesma quantidade de água, é a cabeça de cada um que se encarrega de enchê-lo ou esvaziá-lo. Pode parecer uma analogia primária, mas pode também ser a diferença entre matar a sede, ou ficar a sofrer pela metade da sede que ficou por matar.





Os pessimistas e os optimistas são vítimas deles próprios e dos seus opostos, porque uns e outros estão sempre a projectar um futuro desconhecido, e – para os opostos – inalcançável. Ainda assim, consegue-se um certo equilíbrio quando alguém vê todo o mal possível numa situação, para depois apontar aquele que parece ser o melhor caminho. Como se fosse um pessimista na fase de orçamento, para depois ser um optimista na fase de execução. Ser optimista ou pessimista é mais concreto quando actua sobre o acto presente. Perante o que me aconteceu agora, como vou reagir? Ser um optimista perante um acto futuro, às vezes pode confundir-se com ser um negativista - “não vale a pena sair de casa, aquele fogo nunca há-de chegar até aqui”, é o tipo de situação que não obedece a optimismos. O fogo queimará optimistas e pessimistas em igual medida.



Os pragmáticos por sua vez não se deixam levar por lirismos, porque para um pragmático o que interessa é a eficácia, sem espaço para se desviar do seu propósito com condicionantes de humores. Acontece que uma coisa nunca é só uma coisa. Uma coisa pode ser várias coisas, mas querer ou não ver isso é só por si uma decisão optimista ou pessimista.







Juan Cavia







Há poucos dias contaram-me uma história que nasceu triste só para se fazer bonita. O Zé é um homem de 87 anos com quem se aprende sempre, desde que se esteja atento e se queira. Já ouvi frases ditas por ele que são provas da sua inteligência e sensatez. São generosas porque não são lições, são partilhas. Esta delicada diferença beneficia quem diz e quem ouve. Há uns tempos passou por uma situação que o fez pôr à prova o que a vida lhe foi ensinando. As alfarrobeiras que lhe dão dinheiro todos os anos, naquele dia acordaram sem alfarrobas. Tinham sido todas roubadas, deixando as árvores sem nada. Aconteceu num ano em que o preço da alfarroba quase tinha triplicado, e aquilo que era prata, passou a valer ouro. Ao saber da notícia do roubo, o Zé disse: “Se eles vieram aqui roubar, é uma óptima notícia. Eles só roubam as melhores, é sinal que temos boas alfarrobas. Vamos jantar fora para comemorar!”. Há muitas coisas que eu gosto nesta história, mas a que mais me comove é a capacidade de desmantelar um engenho explosivo que podia ter estourado e ferido quem estava à volta. Ele foi o capitão que naquele momento tinha a responsabilidade de dirigir quem estava com ele para onde bem entendesse, e esteve à altura; levou-os até porto seguro, só com um beliscão para contarem. A experiência de vida do Zé apareceu-lhe ao ouvido, e sussurrou-lhe que ficar a vociferar sobre uma coisa que não tem mudança possível, dificilmente muda alguma coisa. O que faz é criar muitos bichos dentro da cabeça, de como teria sido, o que se podia ter feito para evitar, será que a seguir ainda vai ser pior? São cenários estéreis em soluções, mas profícuos em problemas. Em vez disso, decidiu aproveitar-se do azar para descobrir lá no meio uma alegria que ninguém viu, e partilhá-la generosamente com quem estava com ele.









Não somos só a nossa história, mas sobretudo o que fazemos com ela. Se nos rendermos ao pessimismo, estamos condenados a anoitecer os dias que estão por acontecer. É uma sentença dupla, que hipoteca passado e futuro. É fácil encontrar conforto nesse desconforto, porque nos prendemos sempre ao passado para justificar a falta que estamos a fazer no presente. É perigosamente viciante. Quem se deixa engolir pelo pessimismo, sempre à boleia da sua história, não ganha nada a não ser distância de quem quer estar por perto.

O copo pode nem sempre estar meio cheio, mas nos dias em que está, é deslumbrante vê-lo a transbordar.





