Notas sobre o PCP

O poder do secretário-geral do PCP

O lugar de secretário-geral – repare-se na terminologia – já foi o lugar central do poder no PCP, mas já não é. Apesar da constante referência ao “colectivo”, o seu papel nem sempre foi decisivo. Hoje é. A excepção quanto ao poder do secretário-geral foi Álvaro Cunhal, que o detinha muito para além das definições estatutárias, antes e depois do 25 de Abril. Tal situação nunca mais se repetiu, nem com Carvalhas, nem com Jerónimo, e muito menos se repetirá com o novo proposto para o cargo. Há, no entanto, que destacar a comparação entre Cunhal e Jerónimo, porque Carvalhas foi sempre um interregno. Cunhal era respeitado, mesmo muito respeitado, e, pela sua biografia, pela sua capacidade intelectual e política, pelo seu prestígio nacional e internacional, tinha uma legitimidade do mando que ofuscava os seus companheiros do Secretariado, embora uma análise mais detalhada mostrasse que homens como Pires Jorge, Pato e Vilarigues, tiveram ocasiões em que confrontaram Cunhal, contrariando a sua autoridade. Mas, de novo, nenhum secretário-geral tinha o poder que Cunhal teve.



O caso de Jerónimo de Sousa

O caso de Jerónimo é também peculiar, porque conseguiu impor-se fora da sombra de Cunhal e, num certo sentido, era mais amado pelas bases do partido, porque era “um deles”. Esta identificação que Cunhal nunca teve, porque havia sempre uma distância real, mesmo que não desejada, tinha-a Jerónimo pela sua personalidade, trato, empatia e uma oratória que incorporava expressões populares sem popularismos, e sempre politicamente adequadas.