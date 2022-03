Governar com coragem

Em Portugal, já sabemos que António Costa soube negociar, quando foi preciso, como em 2015, mas agora com um novo Governo de maioria absoluta prestes a entrar em funções, é hora de o primeiro-ministro olhar para o País como ele é, e governar sem desculpas, com coragem e consciente dos novos desafios.

Cada dia se torna mais evidente que a invasão da Ucrânia terá de terminar o quanto antes com cedências de parte a parte, sendo certo que no confronto direto com Putin, Zelensky já ganhou a batalha da opinião pública e tornou-se o símbolo da coragem na luta pela liberdade. Só que um mês de guerra é demasiado tempo para o mundo tolerar as consequências económicas que se abateram sobre todos e que não afetam, nem isolam apenas a Rússia ou a Ucrânia. Em pleno século XXI, com tudo o que a História já nos ensinou, não podemos permitir que se cometam os mesmos erros.