As crianças e a tecnologia. Bem vindos ao (novo) real

Há uns dias estalou o verniz a propósito da relação das crianças com a tecnologia. Um artigo do DN relacionava duas ideias que, ainda que tendo relação, levantam o véu de um problema maior, o qual evitamos discutir pela sua inconveniência: as crianças online.



Como questionei no primeiro momento, o problema não é o tipo de conteúdo a que os mais novos têm acesso, sequer a sua origem. O problema é os mais novos passarem tantas horas online sem qualquer orientação, supervisão ou contextualização. Dizia-se o mesmo em relação à televisão, nos anos de 1980, com a singularidade da época, na qual a emissão começava tarde e acabava cedo. Quem se lembra da mira técnica sabe do que falo.



O início dos anos de 1990 viu nascer um novo conceito televisivo, novos canais e horas preenchidas com repetições e vendas que nos ocupavam as noites em branco. Ainda nessa altura, a TV ligava-se para ver os desenhos animados e, depois, acompanhar as notícias ou as novelas. Mesmo quando passou a poder estar ligada nas 24 horas, assistíamos um par de horas por dia e outro tanto ao fim de semana, porque o dispositivo não andava no bolso, não saia da sala, quarto ou cozinha, e reduzia-se à sua insignificância: uma companhia ou uma janela aberta para o mundo que nos permitia abrir horizontes, distrair e divertir. Hoje, são múltiplas janelas abertas em simultâneo, os pais sabem lidar com o que cada uma delas representa.